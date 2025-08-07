Presidente Tunisia premia campione del mondo di nuoto Jaouadi

agenzia

TUNISI, 07 AGO – Il presidente tunisino Kais Saied ha conferito al nuotatore Ahmed Jaouadi, fresco vincitore di due medaglie d’oro ai Campionati Mondiali di Nuoto di Singapore, l’Ordine Nazionale al Merito dello Sport di Prima Classe, in riconoscimento dei suoi successi nel settore sportivo. La cerimonia si è svolta al Palazzo di Cartagine, secondo una dichiarazione della stessa presidenza. “Congratulazioni per questa vittoria personale, che è anche una vittoria per la Tunisia. La Tunisia è davvero una terra di campioni. Quando eri in piscina pensando alla vittoria, la bandiera tunisina era davanti ai tuoi occhi, issata ovunque. Siamo orgogliosi di questo risultato”, ha detto a Jaouadi, aggiungendo “continua così. So bene che hai lavorato duramente prima di questo titolo mondiale, e sicuramente il tuo petto, e la Tunisia, saranno adornati d’oro puro”. “Il tempo della partecipazione fine a se stessa è finito. Ora si tratta di partecipare per vincere e trionfare. Il popolo tunisino non accetterà altro che la vittoria. E finché insisterà per la vittoria, raggiungerà tutti i suoi obiettivi, perché la Tunisia ha molti campioni”, ha concluso Saied.

