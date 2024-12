Presidente uscente della Georgia lascia il palazzo

agenzia

'Io l'unica leader legittima'. Kavelashvili giura

TIBILISI, 29 DIC – La presidente uscente della Georgia, Salome Zourabichvili ha detto che lascerà il palazzo presidenziale dopo l’insediamento del capo di stato eletto, Mikhail Kavelashvili, ma promette di continuare a combattere. “Lascerò questo posto”, ha detto rivolgendosi ai manifestanti pro-Ue radunatesi davanti al palazzo. Ma resto “l’unico presidente legittimo”, ha aggiunto. Mikheil Kavelashvili ha poi prestato giuramento come nuovo presidente della Georgia. L’ex calciatore, noto per le sue posizioni ultraconservatrici e antioccidentali, ha prestato giuramento durante una breve cerimonia in Parlamento.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA