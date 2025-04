Presidenziali Bolivia, avanza candidatura di Andrónico Rodríguez

agenzia

L'ex delfino di Evo Morales non nasconde le sue ambizioni

LA PAZ, 07 APR – La candidatura alle elezioni presidenziali di agosto in Bolivia del giovane presidente del Senato, Andrónico Rodríguez, prende sempre più corpo e mette in pericolo le aspirazioni di rielezione dell’attuale capo di Stato, Luis Arce, come dell’ex leader del Movimento per il socialismo (Mas) al governo, Evo Morales. In un comizio nella città di Potosí, Rodríguez, considerato fino a qualche mese fa il delfino di Morales, è stato proclamato candidato in modo informale da una moltitudine di sostenitori che lo hanno omaggiato anche con una replica del bastone di comando presidenziale con la quale si è lasciato anche fotografare per poi pubblicare l’immagine sui social. Un’eventuale sua candidatura entrerebbe direttamente in competizione con quelle già annunciate di Arce e Morales e un recente sondaggio indica che Rodríguez sarebbe già in grado di raccogliere più consensi dei due leader storici del suo stesso partito. Le chiare aspirazioni di Rodríguez hanno provocato reazioni negative nel settore vicino a Morales che già accusa 37enne presidente del Senato di tradimento.

