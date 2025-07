Prestito da oltre un miliardo a Sawiris per suoni e luci a Giza

agenzia

Dalla Cib, obiettivo realizzare un evento senza precedenti

ROMA, 18 LUG – La Commercial International Bank (Cib) ha approvato un prestito a medio termine di 963 milioni di sterline a una società del magnate egiziano Naguib Sawiris per finanziare la creazione e lo sviluppo di nuovi spettacoli di luci e suoni tra le Piramidi e la Sfinge di Giza. Lo riporta Egypt independent, precisando che il finanziamento servirà a coprire il costo delle attrezzature, dei macchinari e delle opere civili necessarie. Il prestito è destinato a Osl Entertainment Projects, una sussidiaria di Orascom Investment Group, che sta portando avanti lo sviluppo con l’obiettivo di trasformare il sito in una destinazione culturale e di intrattenimento di livello mondiale. E’ stato lo stesso Naguib Sawiris, presidente di Orascom Investment Holding, ad annunciare il progetto su suo account X ufficiale, affermando che “un nuovo spettacolo di luci e suoni, degno della grandiosità dell’Egitto, sarà presto organizzato presso l’area archeologica delle Piramidi”. Sawiris ha postato la sua dichiarazione dopo aver assistito allo spettacolo di luci e suoni che già si tiene periodicamente nell’area archeologica. Al momento è previsto che gli spettacoli proseguano fino a domenica 20 luglio. Un unico spettacolo si terrà ogni giorno alle 20:30 in inglese.

