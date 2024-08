Prime condanne in Gb, 3 anni a chi ha aggredito un agente

agenzia

Sentenze a Liverpool in pochi giorni dopo l'ondata di disordini

LONDRA, 07 AGO – Sono arrivate in tempi rapidissimi le prime severe condanne per i disordini dei gruppi dell’ultradestra nel Regno Unito. Il tribunale di Liverpool ha inflitto tre anni di carcere al 58enne Derek Drummond per aver aggredito un agente, colpendolo al volto, negli scontri a Southport in seguito alla strage di bambine del 29 luglio e alla successiva diffusione di fake news sui social. Condanna a due anni e mezzo al 29enne Declan Geiran per aver dato fuoco a un veicolo delle forze dell’ordine, e 20 mesi a Liam Riley, 41 anni, per violazione dell’ordine pubblico aggravata da odio razziale: avevano preso parte ai disordini a Liverpool.

