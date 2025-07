Primi turisti russi al resort in stile Benidorm in Corea Nord

agenzia

Ispirato all'architettura della località turistica spagnola

ROMA, 12 LUG – Un nuovo resort sulla costa orientale della Corea del Nord, criticato dai gruppi per i diritti umani per il duro trattamento riservato ai lavoratori edili, ha accolto questa settimana il suo primo gruppo di turisti russi. Lo riporta la Bbc. Il resort Wonsan Kalma è stato inaugurato il mese scorso con una grande cerimonia dal leader nordcoreano Kim Jong Un, che lo ha definito una “destinazione turistica e culturale di livello mondiale”. I dettagli sulla costruzione di questo resort sono rimasti avvolti nel mistero in un Paese in gran parte chiuso al mondo esterno. Kim Jong Un ha trascorso gran parte della sua giovinezza a Wonsan e, prima della costruzione del nuovo resort, la città era una popolare meta turistica per l’élite del Paese. “Quando inizialmente fu progettata l’area turistica di Wonsan l’idea era di attrarre circa un milione di turisti nella zona, mantenendola tuttavia una zona chiusa”, afferma Ri Jong Ho, un alto funzionario economico nordcoreano coinvolto nelle prime fasi di pianificazione del resort e che ha disertato nel 2014. Nel 2017, un anno prima dell’inizio dei lavori, Kim inviò una delegazione in Spagna per una missione conoscitiva, dove la squadra visitò la località turistica di Benidorm. La delegazione nordcoreana “comprendeva politici di alto rango e molti architetti che presero molti appunti”, ricorda Matias Perez Such, membro del team spagnolo che ospitò la delegazione durante un tour che comprendeva un parco a tema, hotel di lusso e un porto turistico. In un opuscolo nordcoreano con una mappa del resort sono indicati 43 hotel lungo la spiaggia, oltre ad altri hotel collocati su un lago artificiale e campeggi. Un parco acquatico, dotato di imponenti scivoli gialli, si trova lontano dalla spiaggia. Più a nord, c’è un quartiere dedicato all’intrattenimento che comprende edifici identificati nel piano come un teatro, centri ricreativi e fitness e un cinema.

