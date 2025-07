Primo colloquio Putin-Macron dopo tre anni, Parigi chiede a Mosca cessate il fuoco e negoziati con l’Ucraina

LA GUERRA

Colloquio telefonico tra Emmanuel Macron e Vladimir Putin, il primo in tre anni tra i due leader. Secondo quanto riferisce l’Eliseo, il presidente francese ed il presidente russo si sono parlati “per oltre due ore per discutere del programma nucleare iraniano e dell’Ucraina”. Per quanto riguarda l’Ucraina, Macron “ha sottolineato l’incrollabile sostegno della Francia alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina, ha chiesto di stabilire al più presto un cessate il fuoco e di avviare negoziati tra Ucraina e Russia per trovare una soluzione solida e duratura al conflitto”. La nota si conclude sottolineando che “i due Presidenti continueranno a parlarsi su questo tema”.