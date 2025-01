Primo discorso Capodanno del re di Danimarca, mondo è instabile

agenzia

'Non possiamo prendere per scontato la libertà'

STOCCOLMA, 01 GEN – Ieri sera il Re Fredrik X ha tenuto il suo primo discorso di Capodanno, in diretta tv, in cui ha sottolineato il grosso cambiamento nella sua vita e quello della sua famiglia, a quasi un anno dalla sua ascesa al trono di Danimarca. “Sono un po’ apprensivo; è plausibile che qualcun’altro possa tenere il discorso di Capodanno se non la regina Margrethe?”, ha dichiarato il monarca in apertura del discorso, riferendosi alla madre, che un anno fa annunciò la sua abdicazione dal trono. Nell’intervento, Fredrik X ha parlato del modo in cui il mondo è polarizzato e del periodo di instabilità globale: “Seguiamo gli sviluppi in Medio Oriente e siamo vicini alle numerose famiglie che soffrono. In Europa, poco lontano da qua, il popolo ucraino combatte per la propria libertà e la nostra. La guerra in Ucraina ci ricorda che non possiamo prendere per scontato la libertà, neanche nel nostro continente. L’Europa deve attenersi ai nostri valori comuni”. Il monarca ha sottolineato inoltre come 75 anni fa la Danimarca è stata una delle fondatrici della Nato e applaude l’adesione della Finlandia e della Svezia: “Rende la regione Nordica e l’Europa più forte. I conflitti globali si risolvono soltanto se siamo uniti internazionalmente”, ha sottolineato. Il monarca ha poi parlato dell’importanza di proteggere la natura: “Le ricchezze della natura sono in prestito. Nessuno possiede il cielo o il mare. Il nostro destino è quello di prenderci cura della nostra terra, perché domani è un altro giorno”.

