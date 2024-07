Primo incontro bilaterale tra presidenti di Argentina e Uruguay

agenzia

Dopo la critica di Pou a Milei per l'assenza al vertice Mercosur

BUENOS AIRES, 18 LUG – Il presidente dell’Argentina, Javier Milei, ha ricevuto a Buenos Aires il suo omologo dell’Uruguay, Luis Lacalle Pou, che si era detto seccato per la mancata partecipazione del leader ultraliberista al vertice dei capi di Stato del Mercosur, svoltosi in Paraguay all’inizio del mese. L’incontro alla Casa Rosada si è svolto in un clima di apparente serenità, anche se la conversazione è stata mantenuta strettamente confidenziale e la Presidenza argentina ha ritardato la pubblicazione di una foto ufficiale. In precedenza, il portavoce presidenziale, Manuel Adorni, aveva spiegato nella sua conferenza stampa mattutina che c’erano motivi di risentimento tra i due presidenti per un commento fatto da Pou una decina di giorni fa, quando Milei aveva deciso di non andare al vertice del Mercosur in mezzo alle tensioni diplomatiche con il presidente del Brasile, Luiz Inácio Lula Da Silva. “Tutti i presidenti dovrebbero essere qui. Non conta solo il messaggio, il messaggero è molto importante”, aveva detto il leader uruguaiano nell’occasione. Questa è stata la prima riunione bilaterale tra Milei e Pou e si è svolta su richiesta del governo dell’Uruguay.

