Primo incontro Wong-Xi al vertice Apec di Lima

agenzia

Rafforzata la partnership tra Singapore e Cina

SINGAPORE, 17 NOV – L’incontro tra il primo ministro di Singapore, Lawrence Wong, e il presidente cinese Xi Jinping, svoltosi a margine del vertice Apec, è stato il primo dal maggio 2024, quando Wong ha assunto il suo ruolo. Durante il colloquio, Wong ha evidenziato la solida partnership tra i due Paesi, che nel 2023 è stata formalmente potenziata con un accordo che ha definito una “partnership completa di alta qualità orientata al futuro”. Ha anche sottolineato che le relazioni bilaterali hanno proseguito con un notevole slancio positivo. Dal punto di vista economico, la Cina rappresenta il principale partner commerciale di Singapore, mentre Singapore è il maggiore investitore straniero diretto in Cina. Entrambi i Paesi collaborano a livello elevato, come dimostrato dalla recente riunione del Consiglio congiunto per la cooperazione bilaterale (JCBC), che ha portato all’annuncio di 25 nuovi accordi in settori chiave come la Belt and Road Initiative, il commercio, gli investimenti e la finanza. Wong ha espresso il desiderio di lavorare con Xi per approfondire ulteriormente questa cooperazione. Xi ha definito Singapore un partner stretto e amico, sottolineando che le relazioni tra i due Paesi sono un esempio globale di sviluppo reciproco e vantaggioso per entrambe le parti. I leader hanno concordato di intensificare la cooperazione in ambiti innovativi come l’economia verde e digitale. Inoltre, hanno discusso di questioni regionali e internazionali, compreso l’impegno di Singapore a sostenere il sistema commerciale multilaterale e la sua posizione sulla politica di “Una sola Cina”.

