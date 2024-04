agenzia

Con maggioranza schiacciante, 80 a 19

WASHINGTON, 23 APR – Con una schiacciante maggioranza di 80 a 19, il Senato ha approvato il voto procedurale per gli aiuti all’Ucraina, a Israele e a Taiwan. Ora il maxi pacchetto da 95 miliardi di dollari va in aula per il passaggio finale.

