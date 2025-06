Probabile incontro tra Lula e Zelensky a margine del G7

agenzia

Possibile una bilaterale già domani, su richiesta di Kiev

BRASILIA, 16 GIU – Il presidente brasiliano, Luiz Inácio Lula da Silva, potrebbe incontrare il suo omologo ucraino, Volodymyr Zelensky, a margine del vertice del G7 in Canada. Secondo la stampa brasiliana, vista l’escalation della guerra, Lula ha accettato la richiesta di Kiev di una bilaterale. In particolare, stando a Cnn Brasil, fonti governative hanno fatto sapere che nell’agenda di Lula è stato riservato uno spazio per domani. Tuttavia, il ministero degli Esteri non ha ancora confermato la riunione ed ha solo annunciato la bilaterale tra Lula ed il premier canadese Mark Carney. Lula e Zelensky si erano già incontrati nel settembre 2023, a margine dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York, ed hanno avuto contatti telefonici. Di un possibile incontro tra i due si era già parlato nelle ultime settimane, in occasione del viaggio di Lula a Mosca. Il presidente brasiliano, alla guida del Brics, sta tessendo una tela diplomatica in cerca di una soluzione al conflitto.

