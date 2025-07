agenzia

Per ritentare un verdetto anche per l'associazione a delinquere

WASHINGTON, 01 LUG – La giuria del processo a Sean ‘Diddy’ Combs ha annunciato che continuerà a deliberare domattina alle 9 ora locale, le 15 in Italia, per provare a raggiungere un verdetto anche sul primo capo d’accusa, quello per associazione a delinquere.

