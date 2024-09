Pronti per la Notte della Luna: eventi in tutto il mondo

Nasa

Il via alle manifestazioni è per sabato 14 settembre, ma qualcuno è già partito in anticipo, e sono davvero tanti gli appuntamenti anche in Italia

Telescopi e binocoli a portata di mano, accanto a musica, poesie, conferenze, laboratori per bambini e lezioni di astrofotografia: tutto è pronto per la Notte della Luna, l’evento internazionale promosso dalla Nasa per celebrare il satellite naturale della Terra, nonché l’oggetto più luminoso e grande del cielo notturno che da sempre ha ispirato generazioni di artisti e che adesso è anche la nuova frontiera dell’esplorazione spaziale. Scatta nel fine settimana il via alle centinaia di eventi in programma in tutto il mondo, mentre la Luna stessa si prepara, pochi giorni più tardi, a dare spettacolo con la seconda Superluna dell’anno e un’eclissi parziale.

Tantissime le serate di osservazione organizzate per la International Observe the Moon Night (InOmn), l’iniziativa promossa dalla Nasa a partire dal 2009. Il via alle manifestazioni è per sabato 14 settembre, ma qualcuno è già partito in anticipo, e sono davvero tanti gli appuntamenti anche in Italia, dove l’evento è promosso dall’Istituto Nazionale di Astrofisica e dall’Unione Astrofili Italiani, diventata partner dell’iniziativa con il Virtual Telescope Project.