Proprietario di Telegram Durov lascia temporaneamente la Francia

agenzia

Dopo l'arresto, il permesso dei giudici di tornare a Dubai

(ANSA-AFP) – PARIGI, 18 MAR – Pavel Durov, fondatore di Telegram, di origini russe e fermato a Parigi lo scorso agosto, è tornato temporaneamente a Dubai dove risiede e dove ha sede la sua società. “E’ fantastico essere a casa”, ha scritto sulla piattaforma dopo che gli è stato dato il permesso dai magistrati francesi di tornare negli Emirati Arabi. Durov, 40 anni, è stato arrestato in Francia lo scorso agosto e trattenuto per diversi giorni poichè accusato di contenuti illegali pubblicati su Telegram dagli utenti. Un caso che è diventato politico e mediatico, è stata la prima volta che il proprietario di un social media è stato arrestato. Durov è stato poi rilasciato ma non gli è stato permesso fino ad ora di lasciare la Francia. “Il processo è in corso, ma è bello essere a casa”, ha scritto in un post sulla sua piattaforma ringraziando i giudici “per aver permesso che ciò accadesse” e aggiungendo che “per anni Telegram ha rispettato i suoi obblighi legali”. Durov ha potuto lasciare la Francia – per un periodo dal 15 marzo al 7 aprile – dopo che i giudici lo hanno sollevato dai suoi obblighi in base alle misure che gli erano state imposte dopo il suo rilascio l’anno scorso. Cioè l’obbligo di presentarsi alla polizia due volte a settimana, il divieto di lasciare il territorio francese e il pagamento di una cauzione di cinque milioni di euro. Con oltre 900 milioni di utenti attivi, Telegram è una delle app di messaggistica più popolari. (ANSA-AFP).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA