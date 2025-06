Protesta anti-Trump a Chicago, la città è bloccata

agenzia

L'appello del sindaco alla calma: 'Serve resistenza pacifica'

WASHINGTON, 12 GIU – Una folla di manifestanti si è radunata questa sera a Chicago per protestare contro le politiche sull’immigrazione di Donald Trump e i raid delle forze dell’ordine nella città. Lo riporta la Cnn. Il corteo sta marciando da due ore per le strade della città in modo pacifico, ma la città è paralizzata per timore di disordini. Il sindaco di Chicago, Brandon Johnson, ha rivolto un appello alla calma. “La risposta più giusta è la resistenza pacifica soprattutto in un momento in cui si cerca di portare caos e divisione nel nostro Paese”, ha dichiarato il primo cittadino.

