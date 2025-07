Protesta arcobaleno contro l’Iran a Rio in occasione del Brics

agenzia

Cappi e bandierine sulla spiaggia di Ipanema

RIO DE JANEIRO, 06 LUG – In occasione del diciassettesimo vertice dei Brics a Rio de Janeiro, blocco di cui fa parte anche l’Iran, l’organizzazione non governativa StandWithUs ha protestato sulla spiaggia di Ipanema, contro la persecuzione della comunità arcobaleno. L’ong ha disposto bandiere dell’orgoglio Lgbtqi+ e cappi in un’area della movida gay in città e sulla spiaggia, accompagnando con striscioni con la scritta “L’Iran uccide i gay sulla pubblica piazza”.

