Proteste a Bocas del Toro, Panama dichiara lo stato di emergenza

La multinazionale di banane Chiquita sospende tutte le attività

PANAMA, 28 MAG – Il governo panamense ha dichiarato lo stato di emergenza nella provincia di Bocas del Toro, a ovest della capitale, dove da settimane sono in corso violente proteste e blocchi stradali contro la legge di riforma della previdenza sociale promossa dal presidente José Raúl Mulino. I produttori di banane della provincia hanno aderito alla paralisi delle attività promossa dal principale sindacato del Paese, Suntracs, costringendo la principale azienda del settore – la Chiquita Panama, controllata dell’americana Chiquita Brands – a licenziare dei suoi lavoratori in sciopero. Chiquita Panama ha intanto annunciato anche la sospensione delle attività “fino a nuovo avviso”, motivandola con “l’ingiustificato blocco del lavoro e il totale abbandono delle piantagioni di banane dal 28 aprile”. Lo stato di emergenza è stato approvato dal Consiglio dei ministri e prevede l’istituzione di una Commissione di alto livello per affrontare la situazione.

