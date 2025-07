Proteste in Kenya, attaccata la sede di Ong per i diritti umani

agenzia

Alla vigilia delle manifestazioni nazionali contro il governo

NAIROBI, 06 LUG – La sede della Commissione per i diritti umani del Kenya (Khrc) è stata attaccata da una banda di uomini armati mentre era in corso una conferenza stampa alla vigilia delle proteste nazionali del 7 luglio contro il governo, una data storica per i diritti civili in Kenya. Come riferito da Afp, la Khrc stava tenendo una conferenza stampa per chiedere “la fine immediata degli arresti arbitrari, delle sparizioni forzate e delle esecuzioni extragiudiziali” quando è stata attaccata da 20 uomini, alcuni armati di bastoni. Per la giornata di domani la capitale Nairobi sarà blindata e il governo ha deciso di dispiegare anche l’esercito nazionale, oltre alla polizia. Durante le recenti manifestazioni del 25 giugno, secondo le Ong, le vittime sono state 19, e più di 500 i feriti, con 626 arresti.

