Proteste pro-Gaza, a Princeton sciopero della fame

agenzia

Chiedono all'ateneo il ritiro degli investimenti pro-Israele

NEW YORK, 03 MAG – Un gruppo di studenti di Princeton hanno cominciato uno sciopero della fame in segno di solidarieta’ con i palestinesi di Gaza. Gli studenti appartenenti al gruppo Princeton Israeli Apartheid Divest chiedeono all’ateneo Ivy League del New Jersey di ritirare gli investimenti da societa’ che indirettamente aiutano le azioni militari di Israele a Gaza.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA