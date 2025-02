agenzia

'Trump in galera'

WASHINGTON, 04 FEB – Manifestanti filo-palestinesi si sono radunati davanti alla Casa Bianca e contro il piano di Donald Trump di “prendere il controllo di Gaza”. Lo riporta il New York Times sottolineando che la folla gridava: “Donald Trump deve andare in prigione!” e “La Palestina non è in vendita!”.

