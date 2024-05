Proteste pro-Gaza, studenti Harvard annunciano sgombero

agenzia

Raggiunto un accordo, il presidente accetta di incontrarli

NEW YORK, 14 MAG – Gli studenti di Harvard che da quasi tre settimane occupavano il campus per protestare contro le condizioni dei palestinesi a Gaza hanno annunciato che sgombereranno la tendopoli. La decisione è stata presa dopo che il presidente di Harvard Alan Garber ha accettato di incontrare i manifestanti “per ulteriori discussioni sul loro punto di vista e le loro prospettive sul conflitto in Medioriente”, ha detto un portavoce dell’ateneo. Lo sgombero dell’accampamento, confermato dal movimento Harvard Out of Occupied Palestine, apre la strada alla cerimonia delle lauree. In un ulteriore segnale di disgelo, l’università ha accettato di revocare la sospensione di almeno 22 studenti che erano andati incontro a misure disciplinari. Le lauree a Harvard sono in programma dal 21 al 24 maggio. Il 23 maggio, per la cerimonia principale, l’ospite d’onore sarà la giornalista filippina Premio Nobel Maria Ressa.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA