Protezione civile Gaza, ’22 morti dall’alba nella Striscia’

agenzia

Intensi raid sul quartiere di Zeitun a Gaza City

GAZA, 16 AGO – La protezione civile di Gaza ha riferito che gli attacchi israeliani hanno ucciso dall’alba di oggi almeno 22 persone, aggiungendo che bombardamenti particolarmente intensi hanno colpito il quartiere di Zeitun a Gaza City. Il portavoce della protezione civile di Gaza, sotto il controllo di Hamas, ha affermato che le condizioni nel quartiere di Zeitun stanno rapidamente peggiorando, con i residenti che non riescono ad accedere a cibo e acqua a causa dei continui raid israeliani. Nella zona si stima che risiedano attualmente circa 50.000 persone. Negli ultimi giorni, i residenti di Gaza City hanno riferito all’Afp di attacchi aerei sempre più frequenti contro aree residenziali.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA