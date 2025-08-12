Protezione civile,’intensificati i raid di Israele su Gaza City’

agenzia

'Almeno 24 morti in tutta la Striscia oggi'

GAZA, 12 AGO – La protezione civile di Gaza ha affermato che gli attacchi aerei israeliani su Gaza City si sono intensificati negli ultimi giorni, in seguito all’approvazione da parte del gabinetto di sicurezza di Benjamin Netanyahu dei piani per espandere la guerra nella zona. Il governo israeliano non ha fornito una tempistica precisa su quando le sue forze entreranno nell’area, ma secondo il portavoce dell’agenzia di protezione civile, Mahmud Bassal, gli attacchi aerei su Gaza City sono aumentati negli ultimi tre giorni. Bassal ha affermato che i quartieri residenziali di Zeitoun e Sabra sono stati colpiti “da attacchi aerei molto pesanti che hanno preso di mira abitazioni civili, forse anche grattacieli”. “Per il terzo giorno consecutivo, l’occupazione israeliana sta intensificando i suoi bombardamenti”, ha affermato il portavoce. “L’occupazione israeliana sta usando tutti i tipi di armi in quella zona: bombe, droni e anche munizioni altamente esplosive che causano massicce distruzioni alle abitazioni civili”, ha aggiunto. Almeno 24 persone sono stati uccise oggi in tutta la Striscia, ha poi riferito.

