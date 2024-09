Prove contro Trump per 6/1 potranno essere note prima del voto

agenzia

Assalto Capitol, giudice fissa udienza per 26 settembre

WASHINGTON, 05 SET – La giudice Tanya Chutkan ha stabilito un calendario nel procedimento contro Donald Trump per la tentata sovversione del voto nel 2020 che consentirà ai procuratori di rilasciare prima delle elezioni presidenziali prove mai viste prima, come le trascrizioni della giuria. La scadenza per la presentazione da parte dei procuratori è stata fissata per il 26 settembre. Un punto a favore dell’accusa, mentre la difesa di Trump cercava di ritardare la pubblicazione delle prove dopo il voto. Per ora la giudice non ha programmato ulteriori udienze o la data del processo.

