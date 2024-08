Putin a Baku, ‘pronti a mediazione tra Azerbaigian e Armenia’

agenzia

'Disponibili a facilitare la conclusione di un trattato di pace'

MOSCA, 19 AGO – La Russia è pronta a partecipare alla risoluzione della situazione di tensione nel Caucaso meridionale tra l’Azerbaigian e l’Armenia. Lo ha detto oggi il presidente Vladimir Putin incontrando a Baku quello azero Ilham Aliyev. “Tutti sanno – ha affermato Putin, citato dall’agenzia Interfax – che la Russia si trova a fronteggiare altre crisi, principalmente riguardo all’Ucraina. Ma le relazioni storiche della Russia con il Caucaso meridionale richiedono il nostro coinvolgimento in questi eventi, per quanto richiesto dalle parti”. “Qualunque cosa possiamo fare per facilitare la conclusione di un trattato di pace, come la demarcazione dei confini e lo sblocco dei rispettivi legami logistici ed economici, saremmo felici di farla”, ha aggiunto il presidente russo.

