Putin, ‘cercherò di rispondere alla fiducia degli elettori’

agenzia

'Russia fiduciosa in proprie forze e in suo futuro'

MOSCA, 21 MAR – In un discorso televisivo alla nazione dopo la proclamazione dei risultati ufficiali delle elezioni, il presidente russo Vladimir Putin ha promesso di utilizzare tutte le proposte costruttive degli altri candidati alla presidenza e ha assicurato che farà tutto ciò che è in suo potere per giustificare la fiducia degli elettori. Lo riferisce la Tass. La Russia sta seguendo il percorso storico scelto, ha aggiunto Putin, fiduciosa nelle proprie forze e nel proprio futuro.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA