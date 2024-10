Putin conferisce a Lukashenko l’Ordine di Sant’Andrea

agenzia

La cerimonia durante un incontro al Cremlino

MOSCA, 09 OTT – Il presidente russo Vladimir Putin ha insignito quello bielorusso Alexander Lukashenko dell’Ordine di Sant’Andrea, la più alta onorificenza di Stato russa, durante un incontro al Cremlino. Putin ha posto al collo di Lukashenko la catena dell’Ordine durante una cerimonia svoltasi nella sala di Sant’Andrea e poi lo ha abbracciato, riferisce la Tass. La motivazione è il contributo dato dal presidente bielorusso allo sviluppo delle relazioni tra i due Paesi. “I Paesi occidentali hanno predisposto un piano per strangolare” la Russia e la Bielorussia, prima di tutto in termini economici, ha detto Lukashenko. “Ma non ha funzionato, “e lo hanno ammesso loro stessi”, ha aggiunto.

