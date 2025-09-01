Putin, crisi Ucraina su colpo Stato a Kiev dell’Occidente

agenzia

Il presidente russo al vertice Sco di Tianjin

TIANJIN, 01 SET – I “continui” tentativi dell’Occidente di coinvolgere Kiev nella Nato sono una delle cause principali all’origine del conflitto in Ucraina. Il presidente russo Vladimir Putin, parlando al vertice dell’Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai (Sco) di Tianjin, ha aggiunto “che la crisi è nata in gran parte a causa del colpo di Stato a Kiev del 2014, provocato dall’Occidente”. La seconda causa, invece, “sono i continui tentativi dell’Occidente di coinvolgere l’Ucraina nella Nato. Come abbiamo ripetutamente sottolineato, ciò rappresenta una minaccia diretta alla sicurezza della Russia”, ha osservato Putin.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA