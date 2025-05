Putin, ‘da volenterosi dichiarazioni rozze e ultimatum’

agenzia

'Cercano ancora di parlarci in questo modo'

MOSCA, 11 MAG – Il presidente Vladimir Putin ha definito “rozzi” gli “ultimatum” lanciati ieri da Kiev e dai leader dei Paesi ‘volenterosi’, che hanno minacciato nuove pesanti sanzioni contro la Russia se non accetterà un cessate il fuoco di 30 giorni. “Stanno ancora cercando, lo vediamo anche ora, di parlarci in modo rozzo e con l’aiuto di ultimatum”, ha affermato Putin in una dichiarazione notturna ai giornalisti, ripresa dall’agenzia Ria Novosti.

