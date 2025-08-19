Sfoglia il giornale

‘Putin ha detto a Trump che è pronto a vedere Zelensky’

Merz: incontro tra 2 settimane. Leader Kiev lascia Casa Bianca

Di Redazione |

WASHINGTON, 18 AGO – Il presidente russo Vladimir Putin ha detto al suo omologo americano Donald Trump che è pronto a incontrare il leader ucraino Volodymyr Zelensky, secondo fonti informate. L’incontro fra Putin e Zelensky si terrà entro due settimane, ha detto il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Il presidente ucraino ha intanto lasciato la Casa Bianca, dopo i colloqui con Trump e i leader europei.

