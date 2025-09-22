Putin, ‘la Russia può rispondere a qualsiasi minaccia’

agenzia

'Pronti a rispettare New Start un anno oltre scadenza'

MOSCA, 22 SET – “Sottolineo, e nessuno dovrebbe dubitarne, che la Russia è in grado di rispondere a qualsiasi minaccia esistente o emergente. Questa risposta non sarà verbale, ma attraverso l’uso di misure tecnico-militari”. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, ripreso dalla Tass. Putin ha dichiarato che “la Russia è pronta a continuare a rispettare le restrizioni quantitative centrali previste dal Trattato Start per un anno dopo” la scadenza prevista “il 5 febbraio 2026”. Lo riporta la Tass. “In futuro, analizzeremo attentamente la situazione e decideremo se mantenere queste restrizioni volontarie autoimposte”, ha detto Putin. “Riteniamo che tali misure siano sostenibili solo se gli Stati Uniti agiranno in modo analogo e si asterranno da azioni che potrebbero minare o compromettere l’attuale potenzialità delle capacità di deterrenza”, ha aggiunto Putin.

