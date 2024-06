Putin, nei confronti di Trump ‘persecuzione giudiziaria’

agenzia

'Non ci interessa chi vincerà negli Usa'

SAN PIETROBURGO, 05 GIU – Per la Russia non importa chi vincerà le elezioni negli Usa e Mosca non ha mai avuto “una relazione speciale con Donald Trump”. Ma nei suoi confronti c’è una “persecuzione giudiziaria”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista esclusiva all’ANSA e ad alcune delle principali agenzie internazionali.

