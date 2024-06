Putin, non escludo invio armi alta precisione a Pyongyang

agenzia

'Ci riserviamo diritto di fornire armi ad altre regioni mondo'

MOSCA, 20 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato di non escludere in futuro la possibilità di fornire armi ad alta precisione alla Corea del Nord. Lo riporta l’agenzia Interfax. “Coloro che forniscono queste armi credono di non essere in guerra con noi, ma ho detto, anche a Pyongyang, che ci riserviamo il diritto di fornire armi ad altre regioni del mondo, tenendo presenti i nostri accordi con la Repubblica popolare democratica di Corea, e non lo escludo”, ha dichiarato Putin secondo Interfax.

