«Putin non si faccia illusioni, la Germania è al fianco dell’Ucraina», sale la tensione mentre c’è stallo nei colloqui per arrivare alla pace

la guerra

E il vescovo di Kharkiv parla del fronte a Rimini

In un momento di grande tensione per il conflitto in corso, il ministro delle Finanze tedesco, Lars Klingbeil, ha effettuato una visita non annunciata a Kiev, ribadendo con fermezza il sostegno della Germania all’Ucraina. «Il presidente russo Vladimir Putin non dovrebbe farsi illusioni circa un possibile indebolimento del sostegno tedesco all’Ucraina», ha dichiarato Klingbeil all’arrivo nella capitale ucraina.

Il ministro ha sottolineato che la Germania rimane «il secondo maggiore sostenitore dell’Ucraina a livello mondiale e il primo in Europa», assicurando che Kiev può continuare a contare sul contributo tedesco. Klingbeil ha inoltre esortato Putin a dimostrare reale interesse per un processo di pace, facendo appello alla ragionevolezza di chi guida la Russia in quella che definisce «la guerra più sanguinosa in Europa negli ultimi 80 anni».

Nel frattempo, a Rimini, il vescovo Pavlo Honcharuk della diocesi ucraina di Kharkiv-Zaporizhzhia, sotto attacco da mesi a causa dello scontro armato, ha offerto una riflessione profonda sull’impatto umano del conflitto. Intervistato durante il Meeting di Rimini, Honcharuk ha evidenziato come la guerra amplifichi «quello che le persone hanno già dentro di sé», agendo come un microfono che fa emergere sentimenti e risorse interiori differenti a seconda delle esperienze personali e della vicinanza al fronte.

«La vita nelle aree colpite dai bombardamenti è profondamente diversa da quella di luoghi più lontani dalla linea del fronte», ha spiegato il vescovo, sottolineando che oltre alla distruzione materiale, la guerra mette a dura prova la percezione di sé e la fede. Fondamentale in questo contesto, ha aggiunto, è il rapporto con l’amore di Dio: «Quando manca, arriva la disperazione, un vuoto che si riempie con odio e aggressività, influenzando i comportamenti».

Il vescovo ha inoltre ricordato che, nonostante la guerra, i rapporti tra le diverse confessioni cristiane in Ucraina rimangono sostanzialmente buoni, fatta eccezione per il Patriarcato di Mosca, che a suo avviso è influenzato dalla politica di Putin.