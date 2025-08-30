Putin, ‘partenariato Russia-Cina è forza stabilizzatrice’

agenzia

Relazioni commerciali top, quasi tutti pagamenti in Yuan o rubli

PECHINO, 30 AGO – La cooperazione tra Russia e Cina in ambito multilaterale svolge “un ruolo fondamentale negli affari globali”, mentre il “coordinamento strategico” bilaterale “funge da forza stabilizzatrice” di fronte a sfide e minacce che rimangono “un obiettivo costante del dialogo politico bilaterale”. Lo afferma il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista scritta alla Xinhua, alla vigilia della sua visita in Cina per il vertice Sco di Tianjin e per la parata militare del 3 settembre su Piazza Tienanmen per la fine della Seconda guerra mondiale. Putin ha elogiato la cooperazione in ambito multilaterale tra Russia e Cina , riaffermando che “gli scambi tra i due Paesi su questioni internazionali critiche” hanno dimostrato che Mosca e Pechino condividono ampi interessi comuni e opinioni “sorprendentemente simili su questioni fondamentali”. Il concetto russo di creare uno spazio comune di sicurezza “equa e indivisibile” in Eurasia è “in stretta sintonia con l’Iniziativa per la Sicurezza Globale proposta dal presidente cinese Xi Jinping”. Il leader russo ha affermato che la stretta cooperazione tra Mosca e Pechino ha influenzato positivamente il lavoro dei principali forum economici, tra cui il G20 e l’Apec. “Quest’anno, i nostri amici sudafricani detengono la presidenza del G20. Grazie ai loro sforzi, non vediamo l’ora di consolidare i risultati del Sud del mondo e di consolidarli come fondamento per la democratizzazione delle relazioni internazionali”. Putin ha poi sottolineato che le relazioni commerciali tra Russia e Cina hanno raggiunto un livello senza precedenti: dal 2021 il commercio bilaterale è cresciuto di circa 100 miliardi di dollari, mentre in termini di volumi, Pechino è di gran lunga il principale partner della Russia e nel 2024 Mosca si è classificata al quinto posto tra i partner commerciali esteri di Pechino, con “le transazioni che ora sono quasi interamente effettuate in rubli e yuan”, a scapito del dollaro.

