Putin, per raid a Kazan Ucraina subirà nuove distruzioni

agenzia

Ieri l'attacco con droni nella città a 1.000 km dal confine

MOSCA, 22 DIC – In risposta al raid di droni che ieri ha colpito la città russa di Kazan, sul Volga, il presidente russo Vladimir Putin minaccia “nuove distruzioni” in Ucraina. “Chiunque, per quanto cerchi di distruggere, affronterà a sua volta una distruzione molto più grande e si pentirà di ciò che sta cercando di fare al nostro Paese”, ha detto Putin durante una riunione governativa trasmessa in televisione. L’attacco a Kazan, a 1.000 km dai confini ucraini, non ha provocato vittime, ma solo danni materiali.

