Putin, ‘pronto a incontrare Zelensky per concludere un accordo’

Ma rimette in discussione la sua legittimità

MOSCA, 19 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin, in un incontro con le maggiori agenzie internazionali, si è detto pronto ad incontrare quello ucraino Volodymyr Zelensky, ma solo nella fase finale dei negoziati per “porre fine” al conflitto. Lo riferisce l’agenzia Interfax. Ma “la domanda è chi firmerà” l’accordo, ha aggiunto il capo del Cremlino, mettendo in dubbio la legittimità di Zelensky, il cui mandato è scaduto nel maggio 2024 senza che si tenessero elezioni a causa della legge marziale.

