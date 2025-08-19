‘Putin propone Mosca per l’incontro, Zelensky rifiuta’

agenzia

Lo riferiscono due fonti a conoscenza del colloquio Putin-Trump

KIEV, 19 AGO – Vladimir Putin avrebbe suggerito Mosca per ospitare un suo incontro con Volodymyr Zelensky. Lo hanno riferito due fonti a conoscenza della telefonata tra Donald Trump e il presidente russo. “Putin ha menzionato Mosca” durante la loro chiamata di lunedì, ha riferito una delle fonti all’Afp, aggiungendo che Zelensky ha risposto “no”.

