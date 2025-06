Putin, ‘spese militari russe al 6,3% del pil, vogliamo ridurle’

agenzia

Mosca spende 172 miliardi di dollari all'anno

MOSCA, 27 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che Mosca spende 13,5 bilioni di rubli (circa 172 miliardi di dollari), cioè “il 6,3% del Pil”, in spese militari, e che “prevede di ridurre” queste spese. “È tanto o poco? Credo che sia tanto, e ovviamente è uno dei problemi, anche di bilancio, che dobbiamo risolvere”, ha detto Putin secondo le agenzie di stampa russe, affermando che la Russia – le cui truppe hanno invaso l’Ucraina – abbia “pagato con l’inflazione” l’aumento delle spese militari. “Per quanto ci riguarda, stiamo pianificando di ridurre le nostre spese per la difesa”, ha dichiarato Putin secondo l’agenzia Interfax. La Russia sostiene che il suo Pil sia cresciuto del 4,3% nel 2024, ma secondo gli esperti si tratta di un dato trainato artificialmente dall’aumento della spesa militare legato all’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino. E nel primo trimestre di quest’anno la crescita è stata dell’1,4%: il dato più basso in due anni secondo la France-Presse. L’inflazione nel 2024, stando ai dati ufficiali, ha invece raggiunto il 9,5% lo scorso anno, un valore ben al di sopra dell’obiettivo del 4% che si è dato il governo russo. La banca centrale russa in questi anni ha aumentato il tasso di sconto fino al 21% per cercare di frenare l’inflazione, ma a inizio mese lo ha ridotto un po’, al 20%.

