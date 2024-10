Putin, ‘su Ucraina l’Occidente diventato più realistico’

agenzia

Intervista del presidente russo alla tv di Stato

MOSCA, 25 OTT – L’Occidente sta cominciando a valutare il conflitto in Ucraina in modo più “realistico”, e per questo deve essere “elogiato”. Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin in un’intervista alla televisione di Stato citata dalla Tass. “Ieri – ha affermato Putin – dicevano che alla Russia doveva essere inflitta una sconfitta strategica, ma oggi la retorica è cambiata. Lo vediamo, e devono essere elogiati per questo, per il fatto che cominciano a pensare e a valutare la situazione in modo realistico”.

