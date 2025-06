Putin, ‘tregua? Servirebbe a Kiev per armarsi’

agenzia

'Perché dovrebbero essere incoraggiati'

MOSCA, 04 GIU – Il presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che le forze ucraine userebbero, a suo dire, un’eventuale tregua per fare scorta di armi e proseguire la mobilitazione. Lo riporta l’agenzia di stampa statale russa Tass. “Perché dovrebbero essere incoraggiati concedendo una tregua alle operazioni militari che sarà utilizzata per rifornire il regime di armi occidentali, per continuare la mobilitazione forzata e la preparazione di altri atti terroristici simili a quelli perpetrati nelle regioni di Bryansk e Kursk?”, si è chiesto retoricamente Putin.

