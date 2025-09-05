Putin, ‘truppe occidentali in Ucraina sono bersaglio legittimo’

agenzia

'La loro presenza, anche dopo conflitto, non favorirebbero pace'

ROMA, 05 SET – Il presidente russo, Vladimir Putin, ha detto che qualsiasi presenza di truppe occidentali in Ucraina diverrebbero bersaglio legittimo per le forze russe. Se delle truppe dovessero comparire lì (in Ucraina), soprattutto ora durante i combattimenti, partiamo dal presupposto che saranno obiettivi legittimi”, ha dichiarato Putin, parlando all’Eastern Economic Forum (Eec) a Vladivostok, nell’Estremo oriente russo, il giorno dopo il vertice dei Paesi volenterosi che ha raggiunto un accordo a 26 per le garanzie di sicurezza a Kiev. Il capo del Cremlino ha aggiunto che il dispiegamento di una forza occidentale “non favorirebbe una pace a lungo termine”.

