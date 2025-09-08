Putin vuole ritiro della Russia dalla Convenzione sulla tortura

agenzia

Presentata alla Duma una sua proposta di legge

ROMA, 08 SET – Il presidente russo Vladimir Putin ha presentato alla Duma di Stato una proposta di legge per il ritiro dalla Convenzione europea per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti. Il progetto di legge è stato pubblicato oggi nel database legislativo della Duma di Stato, come segnala Interfax. Già alla fine di agosto circolavano notizie di piani russi di ritiro dalla convenzione.

