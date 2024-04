Qatar, i colloqui per la tregua a Gaza sono ancora in corso

agenzia

Il portavoce del ministero degli Esteri non ha dato dettagli

ROMA, 26 MAR – Il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar Majed al-Ansari ha riferito ai giornalisti che i negoziati per una tregua a Gaza sono ancora in corso, ma non ha fornito ulteriori dettagli. Lo riporta il Times of Israel. Ansari ha respinto le affermazioni israeliane secondo cui la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che chiede un cessate il fuoco avrebbe avuto “un impatto immediato” sui colloqui.

