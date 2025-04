Qatar, ‘Israele non ha rispettato l’accordo sulla tregua a Gaza’

agenzia

L'emiro Al Thani incontra Putin al Cremlino

MOSCA, 17 APR – “Abbiamo raggiunto un accordo diversi mesi fa, ma purtroppo Israele non lo sta rispettando”. Lo ha detto in merito alla tregua a Gaza l’Emiro del Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, incontrando al Cremlino il presidente russo Vladimir Putin. “Noi, come Qatar, continuiamo i nostri sforzi di mediazione per avvicinare le posizioni delle parti e raggiungere un’intesa che allevi le sofferenze del popolo palestinese”, ha aggiunto l’emiro, citato da Interfax. “La nostra posizione è chiara e stabile – ha detto ancora -, la pace è impossibile senza la creazione di uno Stato palestinese indipendente entro i confini del 1967”.

