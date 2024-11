Qatar, se pieno impegno delle parti tornerà nostro pieno impegno

agenzia

'Mai abbandonato mediazione, ma sospesa per non dare alibi'

ROMA, 27 NOV – “Nel momento in cui vedremo l’impegno da entrambe le parti voi vedrete il pieno impegno da parte del Qatar”. Lo ha detto Majed Al Ansari, portavoce del ministro degli Esteri qatarino, durante un panel nell’ambito dei Med Dialogues in corso a Roma, spiegando la posizione del Qatar nei negoziati per la guerra a Gaza. In particolare Al Ansari ha affermato che la mediazione qatarina non è mai davvero venuta meno, ma “c’è stata semplicemente una sospensione per non dare alibi alle due parti, perché non c’era volontà di arrivare realmente ad una tregua”. Al Ansari ha inoltre notato come a suo avviso la “linea continua a muoversi” rispetto agli obiettivi di un eventuale accordo, elemento questo a dimostrazione di una mancata vera volontà. Importante d’altro canto prendere in considerazione quanto avviene sul terreno. E la sensazione è che una delle parti sia in vantaggio e quindi non abbia interesse ad un accordo, ha aggiunto. Definendo la posizione di Israele come quella del “miraggio della vittoria”.

