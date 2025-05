Quando i nonni di Papa Leone XIV furono arrestati a Chicago per «condotta sconveniente»

IL caso

La vicenda ricostruita dal New York Times

L’ultima rivelazione è stata pubblicata dal New York Times mentre negli Stati Uniti, con il passare dei giorni, emergono sempre maggiori dettagli sugli antenati di Leone XIV. Il fatto, che fu ampiamente trattato dai giornali scandalistici dell’epoca, vede protagonista Salvatore Giovanni Riggitano e l’amata Suzanne Fontaine. All’epoca della sua relazione “illecita”», Salvatore era sposato con un’altra donna, ma dopo l’arresto decise di prendere il cognome Prevost, dalla madre della signora Fontaine, dando vita a una nuova famiglia la cui discendenza ora arriva direttamente a Città del Vaticano.