Quattro anni dalla morte Floyd, famiglia chiede riforma polizia

agenzia

La legge approvata dalla Camera è bloccata al Senato Usa

WASHINGTON, 25 MAG – La famiglia di George Floyd ha celebrato il quarto anniversario del suo omicidio rinnovando la richiesta al Congresso degli Stati Uniti di approvare la riforma della polizia in America. “È necessario un cambiamento”, ha detto Philonise Floyd, fratello di George in una conferenza stampa con un gruppo di deputati e senatori democratici promotori del George Floyd Justice in Policing Act. La legge è stata approvata dalla Camera, allora controllata dai democratici, nel giugno 2020 ma è bloccata al Senato. Il 46enne afroamericano fu ucciso a Minneapolis il 25 maggio 2020, dall’agente bianco Derek Chauvin che per nove minuti gli tenne il ginocchio premuto sul collo nonostante l’appello, divenuto poi lo slogan delle proteste di Black Lives Matter ‘Non posso respirare’. L’anno dopo Chauvin è stato giudicato colpevole di omicidio colposo e condannato a più di 22 anni di prigione.

