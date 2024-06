Quattro persone accoltellate a Metz in Francia

agenzia

Lo rende noto la procura. Sarebbe un regolamento di conti

STRASBURGO, 17 GIU – Quattro persone sono state accoltellate, una in modo molto grave, a Metz, in Francia. Lo rende noto la procura. L’aggressione a colpi di coltello è avvenuta in un minimarket nel quartiere Borny di Metz. L’autore o gli autori sono in fuga. Lo scrive Republicain Lorrain. Le circostanze non sono ancora chiare e le vittime sono state portate all’ospedale Mercy dai vigili del fuoco. Gli investigatori della sicurezza interdipartimentale stanno proseguendo le loro indagini ma la pista è che potrebbe trattarsi di un regolamento di conti.

